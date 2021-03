Emilia-Romagna salgono i contagi, Merola: “Bologna sarebbe già da zona rossa” (Di martedì 2 marzo 2021) L’emergenza Covid in Emilia-Romagna è grave e non sembra migliorare. Già da sabato scorso, 27 febbraio, alcune province hanno iniziato a dipingersi di arancione scuro. La situazione però sembra fuori controllo tanto che il sindaco di Bologna, Virginio Merola ha chiesto a Stefano Bonaccini, di prendere provvedimenti più drastici. La risposta del presidente della regione è immediata: l’Emilia-Romagna diventerà zona rossa? >>Renzi: «Odio contro di me, ma non ho paura. Zingaretti? Immolato sull’altare di Conte» Emilia-Romagna zona arancione scuro La Città metropolitana di Bologna da sabato è in zona ‘arancione scuro’. Non è l’unica provincia ... Leggi su urbanpost (Di martedì 2 marzo 2021) L’emergenza Covid inè grave e non sembra migliorare. Già da sabato scorso, 27 febbraio, alcune province hanno iniziato a dipingersi di arancione scuro. La situazione però sembra fuori controllo tanto che il sindaco di, Virginioha chiesto a Stefano Bonaccini, di prendere provvedimenti più drastici. La risposta del presidente della regione è immediata: l’diventerà? >>Renzi: «Odio contro di me, ma non ho paura. Zingaretti? Immolato sull’altare di Conte»arancione scuro La Città metropolitana dida sabato è in‘arancione scuro’. Non è l’unica provincia ...

