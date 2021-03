Emilia Romagna, a febbraio +70% dei contagi a scuola. In un mese 6mila alunni e prof positivi. L’assessore alla Salute: “Situazione pesante” (Di martedì 2 marzo 2021) Più di 6mila positivi tra studenti, docenti e personale scolastico nel giro di 30 giorni. Un incremento dei casi del 70% rispetto al solo mese di gennaio. I dati sui contagi a scuola che arrivano dall’Emilia Romagna fotografano una Situazione sempre più critica, a ulteriore conferma dell’allarme lanciato dall’Asl di Bologna e di quelle romagnole su un quadro epidemiologico in rapido peggioramento in tutta la Regione. L’assessore alla Salute, Raffaele Donini, parla di “Situazione inedita” e “pesante“: “In un due settimane abbiamo avuto un picco di contagiati che non ha paragoni con i mesi precedenti. E secondo l’interpretazione unanime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Più ditra studenti, docenti e personale scolastico nel giro di 30 giorni. Un incremento dei casi del 70% rispetto al solodi gennaio. I dati suiche arrivano dall’fotografano unasempre più critica, a ulteriore conferma dell’rme lanciato dall’Asl di Bologna e di quelle romagnole su un quadro epidemiologico in rapido peggioramento in tutta la Regione., Raffaele Donini, parla di “inedita” e ““: “In un due settimane abbiamo avuto un picco diati che non ha paragoni con i mesi precedenti. E secondo l’interpretazione unanime ...

