Emergenza sepolture al cimitero dei Rotoli | la denuncia dei familiari

L'emergenza al cimitero dei Rotoli ha ripercussioni anche nelle case dei palermitani. Una donna, deceduta il 19 febbraio, si trova ancora nel salotto di casa sua perché al camposanto comunale non c'è più spazio. Al cimitero a Palermo non c'è più spazio e una donna è costretta a tenere da dodici giorni la bara con la madre morta a casa in salotto. "Mia mamma è deceduta nella notte del 19 febbraio - dice - Per oltre dieci giorni la bara è rimasta in salotto. L'amministrazione: "Ma in deposito c'era posto per accoglierla"