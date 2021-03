Emergenza scuole | l’appello | «Per evitare altri stop vaccini ai docenti»

(Di martedì 2 marzo 2021) La dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo, Patrizia Graziani: «Dovremmo essere tra i soggetti prioritari, ma per il momento non abbiamo notizie». I presidi scrivono a Fontana: «Ritardo inaccettabile».

...e lo spirito di dedizione" con cui Arcuri ha svolto il compito affidatogli nel pieno dell',... La partita che resta aperta è quella sulle, una delle più delicate, con i contagi che ...Via Domenico Arcuri, arriva un nuovo commissario allCovid. Con la scelta del generale Francesco Paolo Figliuolo, il presidente del Consiglio ... a partire dalla chiusura di tutte le. ...Stiamo vivendo una emergenza nazionale mai vista prima, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Cardinale Gualtiero Bassetti secondo lei come può la Chiesa italiana aiutare il governo ...«Siamo ancora in piena emergenza. Le prossime settimane non sono facili, abbiamo una campagna di vaccinazione da accelerare, l'epidemia è ancora molto forte, da tutte le regioni arrivano segnalazioni ...