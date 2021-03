Elden Ring in un nuovo video leak che mostra un misterioso boss (Di martedì 2 marzo 2021) Nella giornata di ieri sono spuntate in rete le prime clip di Elden Ring che hanno svelato il gameplay, il combattimento a cavallo e boss fight dell'attesissimo gioco targato FromSoftware. Ebbene, a quanto pare, i video leak continuano a emergere in rete, con un nuovo breve filmato che ci mostra un misterioso boss che incontreremo nel corso dell'avventura. Qui sotto potete vedere il nuovo filmato ma, nel caso in cui non vogliate alcuna anticipazione su Elden Ring, vi invitiamo a interrompere la lettura. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 marzo 2021) Nella giornata di ieri sono spuntate in rete le prime clip diche hanno svelato il gameplay, il combattimento a cavallo efight dell'attesissimo gioco targato FromSoftware. Ebbene, a quanto pare, icontinuano a emergere in rete, con unbreve filmato che ciunche incontreremo nel corso dell'avventura. Qui sotto potete vedere ilfilmato ma, nel caso in cui non vogliate alcuna anticipazione su, vi invitiamo a interrompere la lettura. Leggi altro...

