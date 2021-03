El Salvador – partito Bukele verso il controllo legislativo (Di martedì 2 marzo 2021) Secondo i dati di un conteggio preliminare del voto di domenica, il partito del presidente Nayib Bukele e dei suoi alleati potrebbero ottenere la maggioranza al Congresso nelle elezioni a El Salvador. Questa vittoria contribuirebbe ad aumentare l’impatto del leader sulla nazione del Centro America. Il partito Nuevas Ideas e l’alleato GANA si sono aggiudicati Leggi su periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021) Secondo i dati di un conteggio preliminare del voto di domenica, ildel presidente Nayibe dei suoi alleati potrebbero ottenere la maggioranza al Congresso nelle elezioni a El. Questa vittoria contribuirebbe ad aumentare l’impatto del leader sulla nazione del Centro America. IlNuevas Ideas e l’alleato GANA si sono aggiudicati

NotizieGeopolit : El Salvador. Il partito NI di Bukele è in vantaggio a livello nazionale e locale - MagElecto : Quasi un #plebiscito quello uscito dalle #urne in El Salvador per il presidente in carica Nayib #Bukele. Il suo par… - GiuseppeBaldes2 : @vittoriosvapo @borghi_claudio @ganciopanza Salvador Allende ha fatto molto male al Cile. Il suo stesso partito se… - UnimondoOrg : RT @atlanteguerre: Elezioni oggi per #ElSalvador???? Il partito Nuevas Ideas del Presidente #Bukele punta alla maggioranza assoluta. Bukele h… - atlanteguerre : Elezioni oggi per #ElSalvador???? Il partito Nuevas Ideas del Presidente #Bukele punta alla maggioranza assoluta. Buk… -