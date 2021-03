È finita l'odissea dei vitelli nel Mediterraneo, al via l'abbattimento (Di martedì 2 marzo 2021) AGI Ultima tappa dell'odissea dei bovini che hanno vagato per due mesi nel Mediterraneo, il cui sbarco è stato impedito in diversi porti per motivi sanitari. È iniziato l'abbattimento degli 864 vitelli che, a bordo della nave Karim Allah, sono rientrati a Cartagena, in Spagna. Le autorità iberiche hanno decretato che gli animali non sono più idonei al trasporto e, dopo mesi di agonia in mare, per loro è scattata la 'condanna a morte' per eutanasia. Gli animalisti chiedono di fermare questo tipo di trasporti Lo hanno denunciato le associazioni animaliste Animal Welfare Foundation, Animal Equality ed Enpa che ora chiedono lo stop a questo tipo di trasporti. Ad aggravare il quadro ci sono le dichiarazioni del capitano della nave che – stando a quanto riferiscono gli animalisti - ha ammesso di aver gettato in mare 22 ... Leggi su agi (Di martedì 2 marzo 2021) AGI Ultima tappa dell'dei bovini che hanno vagato per due mesi nel, il cui sbarco è stato impedito in diversi porti per motivi sanitari. È iniziato l'degli 864che, a bordo della nave Karim Allah, sono rientrati a Cartagena, in Spagna. Le autorità iberiche hanno decretato che gli animali non sono più idonei al trasporto e, dopo mesi di agonia in mare, per loro è scattata la 'condanna a morte' per eutanasia. Gli animalisti chiedono di fermare questo tipo di trasporti Lo hanno denunciato le associazioni animaliste Animal Welfare Foundation, Animal Equality ed Enpa che ora chiedono lo stop a questo tipo di trasporti. Ad aggravare il quadro ci sono le dichiarazioni del capitano della nave che – stando a quanto riferiscono gli animalisti - ha ammesso di aver gettato in mare 22 ...

