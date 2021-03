Draghi firma il nuovo Dpcm | dalla scuola agli spostamenti | cosa prevede

(Di martedì 2 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Mariohato il, in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile 2021. “Il principio guida del, adottato dopo confronto ampio con Parlamento e Regioni, è la tutela della salute come questione fondamentale e linea guida essenziale – ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza -. Per ricostruire il Paese, per lo sviluppo del Paese, bisogna vincere la pandemia”. Il documento “prova a mantenere un impianto di conservazione delle misure essenziali vigenti – ha aggiunto il ministro -. Viene confermato il modello di divisioni del nostro Paese di aree che corrispondono a colori. Riteniamo che sia la strada giusta perché ci permette di dare la risposta più idonea ad ogni segmento” del Paese. Qui di seguito alcune delle misure principali ...

In zona rossa tutte le scuole saranno in didattica a distanza. Lo ha chiarito il ministro della Salute, Roberto Speranza, annunciando la firma da parte del presidente Draghi del nuovo Dpcm. "Didattica a distanza - ha sottolineato il ministro - anche per le scuole nei territori dove il tasso di incidenza su 100mila abitanti in 7 giorni ... I presidenti delle regioni potranno chiudere le scuole in tre casi: nelle aree in cui abbiano adottato ... E' stato firmato il primo dpmc dell'era Draghi in tema di contenitmento della diffusione del virus covid 19. Sarà in vigore dal 6 marzo al 6 di aprile, quindi va a coprire anche le vacanze pasquali.