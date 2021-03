(Di martedì 2 marzo 2021) "Leggo da anticipazioni stampa che il nuovoprevederebbe la chiusura delleanche nelle regioni in zona gialla in base a un parametro di 250 contagiati su 100mila abitanti. Non capisco. Le ...

giornaleradiofm : Dpcm: Lupi,sul serio apriamo i cinema e chiudiamo le scuole?: (ANSA) - ROMA, 02 MAR - 'Leggo da anticipazioni stamp… - F_Lupi : RT @GuidoCrosetto: Di nuovo un DPCM? Veramente? E sono tutti d’accordo? Anche quelli che prima, come me, pensavano fosse una forzatura cost… - OttGunn : @agorarai @CBrachino che cialtroni, prima eravate tutti lupi indiavolati e ora tutte pecorelle.... stesse procedur… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Lupi

Agenzia ANSA

"Leggo da anticipazioni stampa che il nuovoprevederebbe la chiusura delle scuole anche nelle regioni in zona gialla in base a un parametro ... Lo dichiara Maurizio, presidente di Noi con l'...Tra i firmatari c'è la berlusconiana Mariastella Gelmini , che se in quel periodo parlava dei... Una piroetta simile a quella del partito di Maurizio: anche lui aveva sottoscritto la mozione,...ROMA, 02 MAR - "Leggo da anticipazioni stampa che il nuovo Dpcm prevederebbe la chiusura delle scuole anche nelle regioni in zona gialla in base a un parametro di 250 contagiati su 100mila abitanti. N ...Il dpcm si muove dentro questa “cornice” legislativa ed estende ... Una piroetta simile a quella del partito di Maurizio Lupi: anche lui aveva sottoscritto la mozione, mentre ora può contare su un suo ...