DPCM, la presentazione del nuovo decreto firmato da Mario Draghi (Di martedì 2 marzo 2021) I ministri Speranza e Gelmini presentano il nuovo testo del DPCM che regolamenterà le ulteriori misure di sicurezza discusse a Palazzo Chigi Con il virus preme e la curva epidemiologica che non accenna a frenare il Governo Draghi presenterà il nuovo DPCM. Alla conferenza stampa il ministro della Salute, Roberto Speranza, e la ministra per gli affari regionali, Mariastella Gelmini, hanno presentato il testo del nuovo decreto. Insieme ai ministri anche il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, assente invece il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Il nuovo testo entrerà in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile. Le novità previste dal ... Leggi su zon (Di martedì 2 marzo 2021) I ministri Speranza e Gelmini presentano iltesto delche regolamenterà le ulteriori misure di sicurezza discusse a Palazzo Chigi Con il virus preme e la curva epidemiologica che non accenna a frenare il Governopresenterà il. Alla conferenza stampa il ministro della Salute, Roberto Speranza, e la ministra per gli affari regionali, Mariastella Gelmini, hanno presentato il testo del. Insieme ai ministri anche il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, assente invece il Presidente del Consiglio. Iltesto entrerà in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile. Le novità previste dal ...

Tovaglia82 : La gelmini non perde mai l'occasione per dimostrare quanto è o.. . Nella presentazione del nuovo DPCM ha detto che… - Elygabrysabry1 : RT @SimoneMedei: La presentazione del #DPCM è diventata una tribuna elettorale. Che brutto spettacolo. - SimoneMedei : La presentazione del #DPCM è diventata una tribuna elettorale. Che brutto spettacolo. - felicetommasino : Dovremmo tutti essere grati a Renzi per averci evitato il rischio di una #conferenzastampa durante #Sanremo2021 per… - OhJas_ : L'hashtag #conferenzastampa è utilizzato sia per la presentazione e del DPCM che per il Festival di Sanremo ?????? -