Dpcm firmato Draghi: bar e ristoranti, asporto dopo le 18 anche in zona rossa. Scuole, musei, cinema (Di martedì 2 marzo 2021) Il Dpcm sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate. Fra le più rilevanti da segnalare che non c'è più, nemmeno nelle zone rosse e arancioni, il divieto di asporto dopo le 18 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 2 marzo 2021) Ilsarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate. Fra le più rilevanti da segnalare che non c'è più, nemmeno nelle zone rosse e arancioni, il divieto dile 18 L'articolo proviene da Firenze Post.

