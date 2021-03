DPCM 6 MARZO: colori regioni, scuole, cinema, coprifuoco, bar e ristoranti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nuovo DPCM in arrivo per tutta l’Italia ed è stato firmato poche ore fa dal premier Draghi che si è subito messo al lavoro dopo il suo insediamento per tentare, sulla scia di quanto fatto da Conte, di fermare l’avanzata del Covid-19. Proprio per questo motivo è stato emesso un nuovo DPCM che entrerà in vigore il prossimo 6 MARZO 2021 ed all’interno di questo vi sono tante novità. Innanzi tutto vengono confermati i blocchi degli spostamenti tra le regioni. Per questo motivo continuerà ancora il divieto di spostamento tra le varie regioni del nostro Paese. Inoltre la novità riguarda i viaggi in auto: sono consentiti ad un massimo di tre persone non conviventi. Vi sarà per tutto il periodo il monitoraggio settimanale e per questo motivo le regioni potrebbero cambiare colore anche ... Leggi su giornal (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nuovoin arrivo per tutta l’Italia ed è stato firmato poche ore fa dal premier Draghi che si è subito messo al lavoro dopo il suo insediamento per tentare, sulla scia di quanto fatto da Conte, di fermare l’avanzata del Covid-19. Proprio per questo motivo è stato emesso un nuovoche entrerà in vigore il prossimo 62021 ed all’interno di questo vi sono tante novità. Innanzi tutto vengono confermati i blocchi degli spostamenti tra le. Per questo motivo continuerà ancora il divieto di spostamento tra le variedel nostro Paese. Inoltre la novità riguarda i viaggi in auto: sono consentiti ad un massimo di tre persone non conviventi. Vi sarà per tutto il periodo il monitoraggio settimanale e per questo motivo lepotrebbero cambiare colore anche ...

