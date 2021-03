Dolce&Gabbana, il beauty look che strizza l’occhio al futuro (Di martedì 2 marzo 2021) La Milano Fashion Week 2021 si è conclusa con un ultimo appuntamento in passerella, quello di Dolce&Gabbana: la maison Made in Italy ha introdotto la nuova collezione Autunno/Inverno 2021/2022, intitolata Next Chapter, una linea che strizza l’occhio al futuro glamour senza però lasciare andare le certezze del passato. In passerella, Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno portato l’unione di due mondi all’apparenza molto differenti, l’artigianato e la tecnologia, che però hanno dato vita ad una nuova realtà: oltre alle modelle in passerella abbiamo ammirato anche due robot, frutto della collaborazione della maison con l’Istituto Italiano di Tecnologia. “Questa collezione per noi è un nuovo capitolo”, hanno raccontato Dolce&Gabbana in conferenza stampa. “Abbiamo voluto esplorare qualcosa di attuale, ci siamo ispirati moltissimo ... Leggi su velvetmag (Di martedì 2 marzo 2021) La Milano Fashion Week 2021 si è conclusa con un ultimo appuntamento in passerella, quello di Dolce&Gabbana: la maison Made in Italy ha introdotto la nuova collezione Autunno/Inverno 2021/2022, intitolata Next Chapter, una linea chealglamour senza però lasciare andare le certezze del passato. In passerella, Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno portato l’unione di due mondi all’apparenza molto differenti, l’artigianato e la tecnologia, che però hanno dato vita ad una nuova realtà: oltre alle modelle in passerella abbiamo ammirato anche due robot, frutto della collaborazione della maison con l’Istituto Italiano di Tecnologia. “Questa collezione per noi è un nuovo capitolo”, hanno raccontato Dolce&Gabbana in conferenza stampa. “Abbiamo voluto esplorare qualcosa di attuale, ci siamo ispirati moltissimo ...

