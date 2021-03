Dinamo Tirana | ufficiali le dimissioni di Miccoli e Moriero | “Non c’erano più le condizioni per continuare”

(Di martedì 2 marzo 2021) Finisce qui l'avventura dialla.E' durata appena due mesi l'esperienza di Fabrizioe Francesco, rispettivamente allenatore e vice allenatore della, in Albania. I due italiani, che lo scorso 3 gennaio avevano raggiunto, hanno lasciato i loro incarichi presentando le proprieperché "Non c'erano più leper andare avanti". A darne notizia è stato lo stessoattraverso un messaggio pubblicato tramite il proprio account Instagram."MisterFrancesco, Fabrizio, Christian Parabita, in data odierna, rassegnano le proprie ...

Miccoli e lasi separano . Ad annunciarlo è lo stesso ex Palermo, che tramite un post social ringrazia e saluta la società, pur sottolineando gravi mancanze della stessa, motivo per cui l'ormai ex ...E' durata appena due mesi l'avventura di Francesco Moriero e Fabrizio Miccoli alla guida della, rispettivamente ex allenatore e suo vice del club militante nella seconda divisione albanese. L'annuncio è arrivato dallo stesso ex centrocampista dell'Inter che ha reso nota la ...