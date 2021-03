Denuncia la malasanità, non opera più da 20 anni: il caso di Nazario Di Cicco (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nazario Di Cicco ha avuto il coraggio di Denunciare la malasanità nel Casertano, in particolare dell’ospedale Moscati di Aversa in un servizio a Le Iene. Per questo il chirurgo ortopedico da oltre 20 anni non può più operare. Gaetano Pecoraro, inviato del programma di Italia 1, ci racconta alcuni degli ospedali da incubo della sanità italiana prima di affrontare l’emergenza coronavirus. Di Cicco infatti viene messo alla gogna dell’Asl di Caserta per aver osato sperare e credere fosse possibile una sanità migliore. Al Moscati di Aversa “mancavano gli strumenti fondamentali per operare, le norme di igiene e sicurezza erano praticamente inesistenti e molti decessi avrebbero potuto essere evitati. Laureato con il massimo dei voti ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 3 marzo 2021)Diha avuto il coraggio dire lanel Casertano, in particolare dell’ospedale Moscati di Aversa in un servizio a Le Iene. Per questo il chirurgo ortopedico da oltre 20non può piùre. Gaetano Pecoraro, inviato del programma di Italia 1, ci racconta alcuni degli ospedali da incubo della sanità italiana prima di affrontare l’emergenza coronavirus. Diinfatti viene messo alla gogna dell’Asl di Caserta per aver osato sperare e credere fosse possibile una sanità migliore. Al Moscati di Aversa “mancavano gli strumenti fondamentali perre, le norme di igiene e sicurezza erano praticamente inesistenti e molti decessi avrebbero potuto essere evitati. Laureato con il massimo dei voti ...

