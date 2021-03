Demi Lovato contro i filtri fotografici sui social | Creano una bellezza irreale

(Di martedì 2 marzo 2021) Secondo, isono molto pericolosi perchè danno vita a un ideale diassolutamenteaspettative che non corrispondono alla realtà. Negli ultimi giorni,ha cambiato il suo look e, attraverso un video postato sul suo profilo Instagram, ha fortemente criticato i, rei di alterare la realtà e di dare vita ad aspettative cheun ideale diassolutamente rischioso. Secondo la pop star, infatti, idistorcono il reale e danno vita a una serie di aspettative che, poi, saranno necessariamente disattese. In un video postato sul suo ...

ha chiuso con i filtri bellezza . La pop star ha pubblicato un video su TikTok (che in seguito ha anche condiviso su Instagram Reels), dove posa con un beauty filter attivato : il suo ...In questo periodo è difficile a stare al passo con i capelli die questo dimostra come sia un'icona in continua evoluzione. Lo scorso novembre ci aveva stupito tagliando la sua lunga criniera castana in un pixie cut platino , poi a inizio gennaio l'...Secondo Demi Lovato, i filtri fotografici sono molto pericolosi perchè danno vita a un ideale di bellezza assolutamente irreale e creano aspettative che non corrispondono alla realtà. Negli ultimi gio ...Demi Lovato ha chiuso con i filtri bellezza. La pop star ha pubblicato un video su TikTok (che in seguito ha anche condiviso su Instagram Reels), dove posa con un beauty filter attivato: il suo naso è ...