Decreto Sostegno, verso proroga dei congedi al 50% per genitori con figli in DaD (Di martedì 2 marzo 2021) Il Decreto 'Sostegno' a cui sta lavorando il governo, così si chiamerà il quinto provvedimento Ristori finanziato da 32 miliardi di scostamento, conterrà anche una proroga dei congedi parentali Covid retribuiti al 50% per i genitori che hanno i figli a casa impegnati nella didattica a distanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 marzo 2021) Il' a cui sta lavorando il governo, così si chiamerà il quinto provvedimento Ristori finanziato da 32 miliardi di scostamento, conterrà anche unadeiparentali Covid retribuiti al 50% per iche hanno ia casa impegnati nella didattica a distanza. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegno Il governo Draghi prepara il decreto Sostegno. Ecco quali sono i bonus 2021 e chi potrà ottenerli Quanto ai bonus in particolare, sembra che dovremo dire addio al decreto Ristori e a tutti i suoi successori, che verranno evidentemente sostituiti dal decreto Sostegno , il quale a sua volta verrà ...

Turismo, Piero De Luca (Pd): "Accelerare con ristori e campagna vaccinale" ...euro di risorse a sostegno di imprese e lavoratori. Bisogna però fare di più. Vanno infatti distribuiti 400 milioni di euro non ancora erogati ed è necessario adottare quanto prima il nuovo Decreto ...

Draghi: addio bonus del Decreto Ristori 5, ora cambia tutto! Trend-online.com Turismo, Garavaglia: Indennizzi? Fondamentale la tempistica “Di quei 400 milioni – rimarca il ministro del Turismo – ce ne sono ancora 100 disponibili da stanziare e questo lo faremo senz’altro nel prossimo decreto Sostegno. Va da sé che già dalla settimana ...

Pagamenti marzo 2021 Inps: il calendario con le date per bonus, pensioni e indennità Anche nel mese di marzo 2021 le categorie interessate dovranno segnare sul calendario i pagamenti erogati dall'INPS. Si comincia dal 2 marzo con l'indennità Covid-19 da 1000 euro per i lavoratori del ...

