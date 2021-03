Debito pubblico | il conto salato della pandemia Ma in Europa già si pensa al Patto di Stabilità

(Di martedì 2 marzo 2021) Un colpo al cuore e alle tasche, soprattutto per coloro che avevano già grosse difficoltà. L’annoha spezzato ciò che si sosteneva su ramoscelli esili e fragili. La nostra economia e in generale le condizioni finanziarie degli italiani sono peggiorate, in particolare si sono accentuate le differenze nei redditi. Il sito truenumbers.it propone una panoramica che mostra quanto successo in un anno, dall’iniziofino ad oggi. “La crisi economica del 2020 sarà ricordata nella storia come la peggiore dal Dopoguerra a oggi”, si legge sul sito. Nonostante “le stimeCommissione Europea e delle istituzioni internazionali siano nel corso dei mesi migliorate, ilitaliano ha sforato il tetto del 155% del Pil, che è ...

... ha sottolineato Errore, aggiungendo che le risorse europee , che rappresentano debito comune, ... "Gli imprenditori italiani sono graditi al pubblico, in particolare in Asia, ha sottolineato il ...
E' lo scenario delineato nel Focus On sulla Mappa dei Rischi 2021 - "Rosso, giallo e green: i colori dei rischi e della ripresa sostenibile per ...
Il 2021 sarà l'anno della ripresa, ma il recupero per le economie avanzate non sarà tale da controbilanciare il forte rallentamento registrato durante l'anno della pandemia.