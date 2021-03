De’ Longhi, cessato contratto di sostegno alla liquidità con Banca IMI (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – De’ Longhi ha comunicato l’avvenuta cessazione del contratto di sostegno alla liquidità con Banca IMI, ora Banca Intesa Sanpaolo, stipulato nel marzo 2015. Con efficacia dalla data odierna, la cessazione è stata decisa perché non sussistono più “le condizioni borsistiche di limitata liquidità del titolo De’ Longhi che a suo tempo avevano portato alla decisione di stipulare il contratto con Banca IMI”, ha sottolineato il gruppo attivo nella produzione di elettrodomestici. Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – De’ha comunicato l’avvenuta cessazione deldiconIMI, oraIntesa Sanpaolo, stipulato nel marzo 2015. Con efficacia ddata odierna, la cessazione è stata decisa perché non sussistono più “le condizioni borsistiche di limitatadel titolo De’che a suo tempo avevano portatodecisione di stipulare ilconIMI”, ha sottolineato il gruppo attivo nella produzione di elettrodomestici.

