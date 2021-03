Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 3 marzo 2021 | Can inganna Sanem

(Di martedì 2 marzo 2021)- Le ali deltorna mercoledì 3con una nuova puntata su Canale 5 alle 16:35, e dalleveniamo a sapere che Can sta mentendo a- Le ali deltorna mercoledì 3su Canale 5 alle 16:35 nel suo slot pomeridiano. Leci informano che Can ha architettato un piano perre. Il maggiore dei fratelli Divit infatti ha sabotato la sua barca di proposito, così da poter chiedere adi potersi fermare da lei fino alla riparazione dell'imbarcazione, per poter stare vicino al padre, che a sua volta sta fingendo di stare molto male.accetta che ...

Daydreamer - Le ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 2 marzo Secondo le anticipazioni durante la puntata di oggi, martedì 2 marzo 2021, di Daydreamer - Le ali del sogno , Yigit è in viaggio a New ...Nell'episodio di DayDreamer - Le ali del sogno in onda lunedì 1 marzo su Canale 5, a sorpresa, Can decide di non partire più e si ritrova nuovamente faccia a faccia con Sanem.DayDreamer - Le ali del ...Anticipazioni e trame di Beautiful, Una vita e DayDreamer di oggi 2 marzo 2021: Steffy teme che Thomas usi la sfida tra e collezioni per avvicinarsi ancor più a Hope. Beautiful: anticipazioni 2 marzo ...