Daydreamer anticipazioni: chi si sfogherà con SANEM? C’è un amore finito e tanta delusione (Di martedì 2 marzo 2021) Non tutte le coppie che si formeranno nelle ultimissime puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno avranno un lieto fine. Tra queste ci sarà anche la coppia formata da Mihriban Tayfuni (Sevinc Erbulak), la storica fidanzata di Aziz Divit (Ahmet Somers), il padre di Can (Can Yaman) ed Emre (Birand Tunca). I due, dopo aver ripreso la loro relazione, interrotta a causa delle intromissioni di Huma (Ipek Tenolcay), si troveranno infatti ad attraversare una profonda crisi, dalla quale non usciranno purtroppo indenni. Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: ecco perché Aziz e Mihriban entreranno in crisi Come abbiamo già segnalato nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, tutto prenderà il via quando Aziz noterà che Mihriban e Huma continuano a discutere e a farsi dispetti come se fossero ancora due ragazzine. Vista l’infezione ai ... Leggi su tvsoap (Di martedì 2 marzo 2021) Non tutte le coppie che si formeranno nelle ultimissime puntate di– Le Ali del Sogno avranno un lieto fine. Tra queste ci sarà anche la coppia formata da Mihriban Tayfuni (Sevinc Erbulak), la storica fidanzata di Aziz Divit (Ahmet Somers), il padre di Can (Can Yaman) ed Emre (Birand Tunca). I due, dopo aver ripreso la loro relazione, interrotta a causa delle intromissioni di Huma (Ipek Tenolcay), si troveranno infatti ad attraversare una profonda crisi, dalla quale non usciranno purtroppo indenni.– Le Ali del Sogno, trame: ecco perché Aziz e Mihriban entreranno in crisi Come abbiamo già segnalato nei nostri post precedenti dedicati alle, tutto prenderà il via quando Aziz noterà che Mihriban e Huma continuano a discutere e a farsi dispetti come se fossero ancora due ragazzine. Vista l’infezione ai ...

