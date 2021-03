Dayane Mello riceve la prima proposta di lavoro dopo il GF Vip: ecco cosa farà (Di martedì 2 marzo 2021) Dayane Mello sarà la protagonista del nuovo video clip di Malgioglio Senza ombra di dubbio Dayane Mello è stata una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Una volta varcata la porta rossa della casa più spiata d’Italia, la modella brasiliana sarà impegnata sul set di un video musicale. A rendere nota questa notizia ha pensato Libero Quotidiano. Nell’articolo in questione, il giornalista è opinionista di Barbara D’Urso, Francesco Fredella c’è scritto che sarà proprio la sudamericana la protagonista della nuova clip musicale di Cristiano Malgioglio. Il brano si intitola ‘Y Lo Latino’, e a quanto pare uscirà nelle prossime settimane. “Y Lo Latino è una canzone omaggio all’America Latina, dove le canzoni della Malgy sono famosissime. Inoltre nella casa del GF Vip, ha avuto modo di ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 2 marzo 2021)sarà la protagonista del nuovo video clip di Malgioglio Senza ombra di dubbioè stata una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Una volta varcata la porta rossa della casa più spiata d’Italia, la modella brasiliana sarà impegnata sul set di un video musicale. A rendere nota questa notizia ha pensato Libero Quotidiano. Nell’articolo in questione, il giornalista è opinionista di Barbara D’Urso, Francesco Fredella c’è scritto che sarà proprio la sudamericana la protagonista della nuova clip musicale di Cristiano Malgioglio. Il brano si intitola ‘Y Lo Latino’, e a quanto pare uscirà nelle prossime settimane. “Y Lo Latino è una canzone omaggio all’America Latina, dove le canzoni della Malgy sono famosissime. Inoltre nella casa del GF Vip, ha avuto modo di ...

