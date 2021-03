“Davvero non ho parole…”. Stefania Orlando, fuori dal GF Vip è il momento di dire la sua: “Non me lo aspettavo” (Di martedì 2 marzo 2021) L’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip si è conclusa e tutti i vipponi tornano a casa. Tommaso Zorzi con il primo premio, Pierpaolo Pretelli con la medaglia d’argento e Stefania Orlando sorprendente terza capace di mettere il naso davanti a Dayane Mello. La puntata è andata avanti fino a tarda notte e, dopo il verdetto del pubblico che ha incoronato Zorzi vincitore di questa lunghissima edizione del reality, la festa in studio. Poi la scena si è spostata in albergo. Come sappiamo dalle Storie di Instagram dei protagonisti, molti ex gieffini hanno deciso di radunarsi per dare un degno addio al programma. Re della serata, ovviamente, Tommaso Zorzi, che ha saltellato per la sala di hotel con i suoi tacchi rossi e celebrato la gloriosa fine della sua avventura assieme a tutti coloro che lo hanno accompagnato in questi mesi. In primis Francesco Oppini, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021) L’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip si è conclusa e tutti i vipponi tornano a casa. Tommaso Zorzi con il primo premio, Pierpaolo Pretelli con la medaglia d’argento esorprendente terza capace di mettere il naso davanti a Dayane Mello. La puntata è andata avanti fino a tarda notte e, dopo il verdetto del pubblico che ha incoronato Zorzi vincitore di questa lunghissima edizione del reality, la festa in studio. Poi la scena si è spostata in albergo. Come sappiamo dalle Storie di Instagram dei protagonisti, molti ex gieffini hanno deciso di radunarsi per dare un degno addio al programma. Re della serata, ovviamente, Tommaso Zorzi, che ha saltellato per la sala di hotel con i suoi tacchi rossi e celebrato la gloriosa fine della sua avventura assieme a tutti coloro che lo hanno accompagnato in questi mesi. In primis Francesco Oppini, ...

