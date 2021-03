Davide Fontana | la crisi del cinema e degli esercenti italiani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 marzo 2021), Presidente e Portavoce per Roma Capitale ed Area Metropolitana di Ueci – Unionetografici– ci racconta la situazione attuale delPerla salatografica è da sempre luogo di condivisione e di magia, da tempo sofferente per l’uso casalingo della televisione on demand che lo soppianta ormai. A questo si è aggiunta la pandemia, già motivo di preoccupazione e giusto sfogo di, che lamentava l’enormeeconomica in cui versavano ile le saletografiche a causa della chiusura, sperando in una apertura dei ...