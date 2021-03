Davide Cassani | “Ci sarà una squadra italiana nel World Tour Ciclismo italiano appetibile” E sul ruolo da CT…

Leggi su oasport

(Di martedì 2 marzo 2021) L’elezione di Cordiano Dagnoni alla guida della Federpotrebbe cambiare un po’ i tasselli del nostro movimento, ma il neo-eletto Presidente ha chiarito che fino alle Olimpiadi di Tokyo non si toccherà nulla. Il CTè stato altrettanto trasparente in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Io sono a disposizione, sono un uomo, amo quello che faccio e se posso essere utile… sono qui. I risultati stanno dimostrando che il lavoro che è stato fatto anche nella gestione precedente è stato buono. Con Dagnoni, una persona che conosce molto bene l’ambiente, abbiamo già avuto qualche colloquio e siamo a buon punto per proseguire nel segno della continuità, anche se c’è tempo per ragionarci“. Una dichiarazioni balza subito all’occhio: “Sono convinto che tra un po’ ci...