D’Amato | superata quota 455mila dosi somministrate

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma – “Oggi nuovo record sui vaccini anti-Covid: supereremo le 16mila somministrazioni in un giorno ed entro stasera avremo superato il traguardo dellevaccinazionitotali nel lazio”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio. “Abbiamo inoltre superato ladelle 128mila vaccinazioni over 80- ha aggiunto- Siamo la regione che in Italia ha vaccinato piu anziani”.