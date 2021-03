Dall’Italpress un nuovo Tg dedicato alla sostenibilità e all’ambiente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’agenzia di stampa Italpress lancia unTg. Iltg andrà in onda tutte le settimane sulle piattaforme multimediali dell’agenzia, su circa 50 siti e portali e su un centinaio di emittenti televisive di tutta Italia. In onda tutte le domeniche, si affianca agli altri Tg tematici dell’Italpress (Giovani, Motori, Europa, Salute e Turismo) e viene realizzato in collaborazione con TeleAmbiente, storica Tv romana dedicata al Green e, eFondazione Univerde, presieduta dall’ex ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio. “Italpress – afferma il direttore responsabile Gaspare Borsellino – è da sempre molto sensibile alle tematiche dell’ambiente e ...