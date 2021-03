Dall’arancione scuro al rosso basta poco: Emilia Romagna e Modena vicine al lockdown (Di martedì 2 marzo 2021) lockdown a due passi per la Romagna e Modena, ospedali al collasso e diminuzione delle dosi vaccinali. basta davvero poco per passare dalla zona arancione scuro alla zona rossa, una sfumatura di colore che porterebbe alcune zone dell’Emilia Romagna verso il lockdown. Oggi diventa arancione scura la Romagna (tolta Forlì), lo stesso colore dovrebbe prenderlo ad ore Reggio Emilia. Il primo cittadino di Bologna, Virginio Merola, ha richiesto di far diventare la sua città zona rossa, in quanto il Rt1 cresce a vista d’occhio: ora è a 1.35. Anche Modena, insieme al capoluogo di regione potrebbe diventare zona rossa, anche se non è una richiesta espressa direttamente dal sindaco della città. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021)a due passi per la, ospedali al collasso e diminuzione delle dosi vaccinali.davveroper passare dalla zona arancionealla zona rossa, una sfumatura di colore che porterebbe alcune zone dell’verso il. Oggi diventa arancione scura la(tolta Forlì), lo stesso colore dovrebbe prenderlo ad ore Reggio. Il primo cittadino di Bologna, Virginio Merola, ha richiesto di far diventare la sua città zona rossa, in quanto il Rt1 cresce a vista d’occhio: ora è a 1.35. Anche, insieme al capoluogo di regione potrebbe diventare zona rossa, anche se non è una richiesta espressa direttamente dal sindaco della città. ...

MarcoD82 : Sono circondato dall’arancione scuro. Non facevano prima a chiudere le scuole ovunque? - gianluca_bolo : @TgrRai @virginiomerola @RegioneER Ma si rende conto? Sono passati due (2!) giorni dall’entrata in vigore dell’aran… - M1kM3n : RT @lameduck1960: Il conteggio dei 'casi' dal quale dipende la libertà dei cittadini dipende dall'inaffidabilità di un test che non fu crea… - filo_78 : RT @lameduck1960: Il conteggio dei 'casi' dal quale dipende la libertà dei cittadini dipende dall'inaffidabilità di un test che non fu crea… - cescodj1 : RT @lameduck1960: Il conteggio dei 'casi' dal quale dipende la libertà dei cittadini dipende dall'inaffidabilità di un test che non fu crea… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’arancione scuro Mafia: blitz Palermo, pm 'durante il lockdown i boss distribuivano la spesa ai poveri dello Zen' Affaritaliani.it