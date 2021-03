Dalla Dad in zona rossa alla riapertura dei musei: ecco cosa prevede il primo Dpcm del governo Draghi (Di martedì 2 marzo 2021) I lavori di rifinitura del primo Dpcm dell’era Draghi sono durati più a lungo del previsto. Per segnare una discontinuità con il precedente esecutivo, il nuovo governo sperava di chiudere con maggiore anticipo la definizione delle norme di contrasto alla pandemia che entreranno in vigore, per un mese, a partire dal 6 marzo e fino al 6 aprile. alla fine, il testo però è stato chiuso e le misure presentate nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato i ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini. ecco, di seguito, di cosa si tratta, punto per punto. La chiusura delle scuole Nelle zone rosse, dal 6 marzo tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse in automatico, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. «Resta ... Leggi su open.online (Di martedì 2 marzo 2021) I lavori di rifinitura deldell’erasono durati più a lungo del previsto. Per segnare una discontinuità con il precedente esecutivo, il nuovosperava di chiudere con maggiore anticipo la definizione delle norme di contrastopandemia che entreranno in vigore, per un mese, a partire dal 6 marzo e fino al 6 aprile.fine, il testo però è stato chiuso e le misure presentate nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato i ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini., di seguito, disi tratta, punto per punto. La chiusura delle scuole Nelle zone rosse, dal 6 marzo tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse in automatico, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. «Resta ...

chedisagio : In caso di: 1) 250 casi a settimana ogni 100mila abitanti 2) Aumento esponenziale dei casi 3) Casi certificati da… - monicamondini : Io domattina quando dovrò accomiatarmi dalla #3C perché da giovedì ricomincia quella schivassa della #dad ... - S_I_L_V_I_A_77 : @vitadaMaestra_ No qui siamo arancioni da ieri e ancora nessuna notizia in merito, ma io me lo aspetto che prima o… - llittlewicked : Quindi dalla settimana prossima sarò alle prese con la DAD. Alla scuola materna. - Esposto_Luigi : La #cultura della #dad tiene a distanza dalla #cultura. -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Dad Italia più rossa, Dpcm chiude le scuole in zone a rischio Il nuovo Dpcm, il primo firmato dal premier ex Bankitalia, contiene una stretta a partire dalla ... studentessa torinese che ha dato vita alla lotta contro la didattica a distanza (dad), fa un appello ...

Nuovo Dpcm, dal 6 marzo scuola chiusa in zona rossa Abbiamo deciso le misure', che prevedono la Dad in zona rossa e in aree con un tasso di incidenza ... la bozza del Dpcm è stata condivisa con le Regioni, i Comuni, le Province, già dalla scorsa ...

Covid, salgono i contagi e chiudono le scuole: si passa alla Dad. La mappa regione per regione Orizzonte Scuola Covid: dal 6 marzo via al nuovo Dpcm. Scuole chiuse in zona rossa Questo ci ha portato a determinare che in area rossa le scuole di ogni ordine e grado saranno in Dad, così come nei territori dove il ... proposte come la partenza delle misure restrittive dal lunedì" ...

Draghi firma il Dpcm: scuole chiuse in zona rossa Scuole chiuse in zona rossa e Dad per gli studenti di quelle gialle e arancioni che hanno oltre 250 casi di Covid-19 ogni 100 mila abitanti, per almeno 7 ...

