Dalla consolle alla politica | morto il dee jay italiano più famoso nel mondo | Claudio Coccoluto video

Ha fatto ballare e divertire intere generazioni di giovani, innovando, anticipando i tempi, lasciando ricordi delle sue performance in tutto il mondo. Il deejay Claudio Coccoluto si è spento ieri, all'età di 59 anni, a Cassino, dove viveva da anni, al termine di una carriera nel mondo della musica durata oltre quarant'anni, con comparsate in tv a Ciao Darwin e Matrix e una esperienza politica nelle fila della Rosa del Pugno, una costola del partito Radicale guidata da Marco Pannella e Emma Bonino. Coccoluto, che lottava da un anno contro una malattia, lascia la moglie Paola e i figli Gianmaria e Gaia. Le ultime interviste del deejay Coccoluto, nelle sue ultime interviste, aveva sfatato il pregiudizio della figura del dj effimera e superficiale, "al ...

