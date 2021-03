Da mercoledì fermata Atb extra alla Fiera per l’accesso al polo vaccinale

(Di martedì 2 marzo 2021) Da3 marzo le corse della linea 1A e 1B di Atb effettueranno unain prossimità dell’ingresso principale delFieristico di via Lunga, a Bergamo, per consentireal centroallestito in. Una deviazione che sarà effettuata dalle 8.30 alle 16.30 dae sabato 6, mentre dprossima settimana, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30, sabato e domenica dalle 8.30 alle 22. L'articolo BergamoNews.

GianluUrgnani : ?? Prossima fermata Carrow Road ?? ?? Mercoledì c’è Norwich - @BrentfordFC ?? Big Match in Championship ?? - IlBacodaSeta : Mercoledì 24 febbraio verso le 15 a Palazzolo un bel gattone grigio è stato investito da una macchina mentre attrav… - fra_graci : RT @raicinque: Da Batumi a Baku. Continua il viaggio di Michael Portillo consigliato dalla sua storica guida Bradshaw, risalente al 1913. L… - OnlyPopPlease1 : RT @raicinque: Da Batumi a Baku. Continua il viaggio di Michael Portillo consigliato dalla sua storica guida Bradshaw, risalente al 1913. L… - hack_stefano : RT @raicinque: Da Batumi a Baku. Continua il viaggio di Michael Portillo consigliato dalla sua storica guida Bradshaw, risalente al 1913. L… -

Ultime Notizie dalla rete : mercoledì fermata

BergamoNews

... che lancerà una raccolta fondi per la sua band,dal Coronavirus. Quasi a dire che la gara ... domani Elodie, non solo cantante;la top model Vittoria Ceretti; venerdì Barbara ...... che lancerà una raccolta fondi per la sua band,dal Coronavirus. Quasi a dire che la gara ... domani Elodie, non solo cantante;la top model Vittoria Ceretti; venerdì Barbara ...