Cristina Chiabotto sceglie il nome della figlia e Alessia Ventura risponde Foto

(Di martedì 2 marzo 2021)darà alla luce la sua primaa maggio e pochi minuti fa ha annunciato ilscelto. Un’altracol pancione ma in realtà è un pancino, come commentache è al suo stesso mese di gravidanza ma con forme ben più abbondanti. E’ dolcissimo ilscelto dae Marco Rosico per la loro bambina: Luce Maria. Doppioper la piccolina che mamma e papà non vedono l’ora di tenere tra le braccia. “Non aspettiamo altro che te. Luce Maria” ha scritto la. SimpaticissimaVenutra che ha commentato: “Bella panciottina. Io sono al tuo stesso mese ma sembra che debba partorire da un momento all’altro. ...

regala ai tanti fan una nuova foto col pancino . E' bellissima e raggiante incinta e in forma top: l'ex Miss Italia è appena entrata nell'ottavo mese di gravidanza. La scadenza è ...Lo interpreta perfettamente la modella e volto tv, la quale ci ricorda come questo look richieda necessariamente un capello setoso, dal colore luminoso. Lo si consiglia a chi ha ...Cristina Chiabotto, in un post su Instagram, mostra il suo bellissimo pancione e svela il nome della piccolina che aspetta da Marco Roscio, imprenditore sposato nel 2018. "Non aspettiamo altro che te" ...Come si chiamerà la figlia di Cristina Chiabotto? Dopo giorni in cui i follower domandano curiosi, finalmente la showgirl decide di confidare il nome scelto per la piccolina: Luce Maria. A rivelarlo è ...