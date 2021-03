Covid19 e packaging personalizzato, valori delle aziende anche senza commercio sul territorio (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA – Prima della pandemia da COVID-19, le aziende stavano progredendo rapidamente verso i loro obiettivi di sostenibilità. Tuttavia, l’emergenza da coronavirus ha influenzato una moltitudine di industrie in tutto il mondo, in particolare l’industria del packaging. Le aziende di confezionamento stavano escogitando tecnologie innovative che fossero rispettose dell’ambiente, riutilizzabili e biodegradabili. Ma le preoccupazioni per l’igiene e la sicurezza degli imballaggi riutilizzabili hanno temporaneamente bloccato il progresso dell’industria degli imballaggi verso una catena di approvvigionamento sostenibile e circolare. Le aree specifiche nel settore degli imballaggi che sono state interessate includono: aumento della stampa digitale, preferenze dei consumatori, commercio elettronico, nuove o maggiori preoccupazioni in materia di igiene e sicurezza dei consumatori, sostenibilità ridefinita e aumento della plastica monouso e revoca dei divieti. Leggi su dire (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA – Prima della pandemia da COVID-19, le aziende stavano progredendo rapidamente verso i loro obiettivi di sostenibilità. Tuttavia, l’emergenza da coronavirus ha influenzato una moltitudine di industrie in tutto il mondo, in particolare l’industria del packaging. Le aziende di confezionamento stavano escogitando tecnologie innovative che fossero rispettose dell’ambiente, riutilizzabili e biodegradabili. Ma le preoccupazioni per l’igiene e la sicurezza degli imballaggi riutilizzabili hanno temporaneamente bloccato il progresso dell’industria degli imballaggi verso una catena di approvvigionamento sostenibile e circolare. Le aree specifiche nel settore degli imballaggi che sono state interessate includono: aumento della stampa digitale, preferenze dei consumatori, commercio elettronico, nuove o maggiori preoccupazioni in materia di igiene e sicurezza dei consumatori, sostenibilità ridefinita e aumento della plastica monouso e revoca dei divieti.

nicolacafaro : RT @FiomGD: G.D: Volantino incontro RSU / Azienda, tenutosi oggi 26 febbraio in videoconferenza. Volantino presente anche nell'archivio '… - michelezema : RT @CSQACert: Da @FSSC22000 la versione 5.1 del proprio schema di #certificazione #internazionale di gestione della #sicurezzaalimentare co… - FiomGD : G.D: Volantino incontro RSU / Azienda, tenutosi oggi 26 febbraio in videoconferenza. Volantino presente anche nel… - FiomGD : G.D: Volantino incontro RSU / Azienda, tenutosi ieri 25 febbraio in videoconferenza. Volantino presente anche nel… - CSQACert : Da @FSSC22000 la versione 5.1 del proprio schema di #certificazione #internazionale di gestione della… -