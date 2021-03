Covid, Zona bianca: cosa prevede, regioni, regole, divieti (Di martedì 2 marzo 2021) Con l’ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2021, il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ha reso la Sardegna la prima regione italiana in Zona bianca, almeno fino al 15 marzo. cosa comporta? La Sardegna ha potuto allentare le restrizioni previste dai vari Dpcm, e Decreti-legge, prima su tutti la riapertura dei ristoranti fino alle 23 e bar e pub fino alle 21. Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche della Zona bianca e la regolamentazione effettuata dal presidente Solinas, cosa si può fare e i divieti ancora previsti. Covid, Zona arancione rafforzata: la mappa, le regole e i divieti Zona bianca: requisiti La base normativa della ... Leggi su leggioggi (Di martedì 2 marzo 2021) Con l’ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2021, il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ha reso la Sardegna la prima regione italiana in, almeno fino al 15 marzo.comporta? La Sardegna ha potuto allentare le restrizioni previste dai vari Dpcm, e Decreti-legge, prima su tutti la riapertura dei ristoranti fino alle 23 e bar e pub fino alle 21. Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche dellae la regolamentazione effettuata dal presidente Solinas,si può fare e iancora previsti.arancione rafforzata: la mappa, lee i: requisiti La base normativa della ...

