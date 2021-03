Covid | Youtrend | ’24 province superano soglia chiusura scuole | oltre le 2 regioni zona rossa’**

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 ar. (Adnkronos) – Ventiquattrohanno superato ladei contagi (250 ogni 100mila abitanti) che richiede ladellee altre 20sono a rischio. E’ quanto emerge da un’analisi diche si basa sui i dati della Protezione Civile, ma “le decisioni -si precisa- saranno poi prese su quelli dell’Iss”.Se ladegli istituti scolastici sarà a livello provinciale come sembra al momento probabile, secondo le stimesono al momento 24 lein cui si supera lasettimanale di contagi che richiede la: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Chieti, Como, Forlì, Frosinone, Imperia, Macerata, Mantova, Modena, Monza e Brianza, ...

Secondo le proiezioni del sito, oltre a Basilicata e Molise (zone rosse), in 44 province ... l'unico accenno di normalità: mentre l'economia italiana resta chiusa per...ultime potranno essere chiuse nelle regioni gialle e arancioni che registrano oltre 250 casi... secondo le stime, sono al momento 24 le Province in cui si supera la soglia settimanale ...In quali province chiuderanno le scuole secondo oi nuovi parametri del DPCM di Mario Draghi? La stima di YouTrend.La simulazione di YouTrend: a decidere poi dovrà essere il governo sulla base del report dell’Istituto superiore di sanità ...