Covid, vaccini al personale scolastico Campagna al via l'8 marzo (Di martedì 2 marzo 2021) Da lunedì prossimo, 8 marzo, inizierà la Campagna vaccinale riservata al personale scolastico, una platea di oltre 200.000 persone delle scuole primarie e secondarie segnalate sulla base degli elenchi forniti dal Ministero dell'Istruzione.

