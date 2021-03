Covid, un agente confessa: “La gente si sta ribellando” (Di martedì 2 marzo 2021) Max Del Papa ? Coronavirus focus Url redirect: https://www.nicolaporro.it/Covid-un-agente-confessa-la-gente-si-sta-ribellando/ Lockdown, un agente confessa:"Ora la gente si sta ribellando" Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Max Del Papa ? Coronavirus focus Url redirect: https://www.nicolaporro.it/-un--la--si-sta-/ Lockdown, un:"Ora lasi sta

matteosalvinimi : Terzo agente della polizia penitenziaria stroncato dal Covid nel carcere campano di Carinola. Una preghiera e un ab… - NicolaPorro : Tra le forze dell’ordine serpeggia un timore: “Le persone non ne possono più: ora arriva la rivoluzione”. Ma una ri… - Giulio29375125 : RT @NicolaPorro: Tra le forze dell’ordine serpeggia un timore: “Le persone non ne possono più: ora arriva la rivoluzione”. Ma una rivoluzio… - anto_galli4 : RT @NicolaPorro: Tra le forze dell’ordine serpeggia un timore: “Le persone non ne possono più: ora arriva la rivoluzione”. Ma una rivoluzio… - Eugenio85428611 : RT @NicolaPorro: Tra le forze dell’ordine serpeggia un timore: “Le persone non ne possono più: ora arriva la rivoluzione”. Ma una rivoluzio… -