Covid, Twitter contro le fake news: rischio sospensione permanente (Di martedì 2 marzo 2021) Twitter ha studiato un sistema per scongiurare la diffusione delle fake news: da un avvertimento iniziale si può arrivare fino al blocco definitivo dell’account fuorviante. Bethany Clarke/Getty ImagesLe fake news presenti su Twitter sul Covid e sui vaccini hanno i minuti contati. Già dal mese di dicembre la piattaforma social aveva iniziato a bandire i tweet con informazioni errate sulla pandemia, ma d’ora in poi le misure saranno ancora più rigorose: la società di microblogging ha fatto sapere che le bufale non saranno più permesse attraverso uno “sciopero” obbligato degli account fuorvianti. “Attraverso l’uso del sistema di sciopero – si legge nella nota di Twitter – speriamo di educare le persone sul motivo per cui determinati ... Leggi su ck12 (Di martedì 2 marzo 2021)ha studiato un sistema per scongiurare la diffusione delle: da un avvertimento iniziale si può arrivare fino al blocco definitivo dell’account fuorviante. Bethany Clarke/Getty ImagesLepresenti susule sui vaccini hanno i minuti contati. Già dal mese di dicembre la piattaforma social aveva iniziato a bandire i tweet con informazioni errate sulla pandemia, ma d’ora in poi le misure saranno ancora più rigorose: la società di microblogging ha fatto sapere che le bufale non saranno più permesse attraverso uno “sciopero” obbligato degli account fuorvianti. “Attraverso l’uso del sistema di sciopero – si legge nella nota di– speriamo di educare le persone sul motivo per cui determinati ...

matteosalvinimi : Buon lavoro al nuovo commissario per l'emergenza Covid, Generale Francesco Paolo #Figliuolo: alpino, uomo di grande… - GassmanGassmann : 97.507 deceduti con covid in Italia, attività chiuse, famiglie disperate.... BASTA. #egoistisenzacervello - lucianonobili : Quando @matteorenzi, quattro mesi fa, proponeva di affidare all’esercito il piano vaccini siamo stati, come sempre… - sono_farmaci : RT @VaeVictis: È chiaro che in Svizzera non si è più autorizzati a svolgere la professione di medico secondo coscienza e senso critico. Va… - Andyphone : RT @AndFranchini: Per individuare il nome del neo commissario #Covid Francesco Paolo #Figliuolo il premier ha chiesto al ministro #Guerini… -