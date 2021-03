Covid, Speranza: 'Nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo al 6 aprile - Le scuole saranno chiuse nelle zone rosse' (Di martedì 2 marzo 2021) Il ' Dpcm è stato firmato dal presidente del Consiglio ed è in vigore dal 6 di marzo al 6 di aprile '. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza . Il ministro, che ha ribadito che la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 marzo 2021) Il 'è stato firmato dal presidente del Consiglio ed è indal 6 dial 6 di'. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto. Il ministro, che ha ribadito che la ...

