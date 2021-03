(Di martedì 2 marzo 2021) Sono 566 ida coronavirus insecondo ildi oggi, 2 marzo. Registrati inoltre altri 14. 1.004 le persone dimesse o guarite. In totale nell’isola attualmente di registrano 25.729 positivi – 452 in meno rispetto a ieri -e di questi 726 sono ricoverati in regime ordinario, 123 in terapia intensiva e 24.880 in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

SkyTG24 : Migranti, sbarco a Porto Empedocle: circa 50 positivi al Covid - SkyTG24 : Covid Sicilia, migranti: 21 positivi tra i 102 sbarcati ad Augusta. DIRETTA - infoitinterno : Covid, Sicilia 566 nuovi casi e 14 morti Ragusa - infoitinterno : Covid, il bollettino del 2 marzo: in Sicilia 566 nuovi casi e 14 morti - lifestyleblogit : Covid Sicilia, 566 nuovi contagi e 14 morti: bollettino - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

I dati di oggi, 2 marzo Sono 566 i nuovi contagi da coronavirus insecondo il bollettino di oggi, 2 marzo. Registrati inoltre altri 14 morti. 1.004 le persone dimesse o guarite. In totale nell'isola attualmente di registrano 25.729 positivi - 452 in meno ...Sono 566 i nuovi casi di19 registrati oggi in. Quattordici i morti e 1.004 le persone dimesse o guarite. In totale nell'isola attualmente di registrano 25.729 positivi - 452 in ...Sono 566 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.743 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,2%, in risalita dopo la costante discesa degli ultimi giorni. La regione è ...Covid-19. Nel territorio isolano si sono verificati un aumento di nuovi positivi al virus: 566 su 24.743 tamponi processati con una incidenza di positivi di quasi il 2,2%, in risalita dopo la costant ...