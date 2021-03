Covid | sanitari no vax | cosa cambia se si ammalano

(Di martedì 2 marzo 2021) Alfie Borromeo Gli infermieri e i medici che rifiutano di sottoporsi al vaccino antie sidi-19 hanno diritto all’infortunio sul lavoro se il contagio avviene in ospedale o nella struttura dove prestano servizio. Lo ha stabilito l’Inail, rispondendo alla direzionea regionale della Liguria, che aveva chiesto delucidazioni sul caso degli operatori no Impronta Unika.

Agenzia_Ansa : Gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino e poi si contagiano con il Covid hanno comunque diritto all'infortu… - sbonaccini : #Covid, in #EmiliaRomagna primi effetti del vaccino: -86% positività nel personale sanitario e -66% nella Cra. Immu… - stebellentani : Primi effetti del vaccino in emilia-romagna: -86% di contagi tra gli operatori sanitari, oltre 90% della rsa sono covid free - giuslavoristi : Gli operatori sanitari che rifiutano #vaccino e risultano positivi al #Covid hanno diritto a risarcimento per… - SonkyK : RT @Daviderel4: #Catania, esce dal coma dopo 3 mesi di #Covid: le lacrime di gioia. Maurizio “Jack” Giustolisi, maratoneta 45enne, da 3 mes… -

Nell'ambito della campagna di vaccinazione contro il- 19, nel pomeriggio hanno preso il via le operazioni di inoculazione della prima dose del ... Cardarelli" di Campobasso a cura dei...Nell'ambito della campagna di vaccinazione contro il- 19, nel pomeriggio odierno, hanno preso il via le operazioni di inoculazione della prima ... Cardarelli' di Campobasso a cura dei...L'Associazione Lorenzo Perrone mette a disposizione un taxi rosa per le pazienti che devono recarsi in ospedale. In programma anche nuove giornate di screening.“Le mascherine sono un presidio importante nella lotta a Covid-19. Appare inspiegabile la mancanza sistematica dei controlli a campione sulle ...