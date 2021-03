Covid | Salvini | ' Usa approva vaccino Johnson & Johnson | Ue si dia una mossa'

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “Io domani incontrerò il ministro della Salute di San Marino Roberto Ciavatta per la proposta che ha fatto la Repubblica di San Marino per ilSputnik, perché penso che la salute degli italiani dovrebbe venire prima di qualsiasi ragionamento, rivolgiamoci a chiunque ci può aiutare. Negli Stati Uniti è statoto ilche richiede solo una dose e mi auguro quindi che anche a Bruxelles si diano una”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.

...oltre due milioni di guariti dalandrà somministrata una sola dose di vaccino, senza alcun richiamo, a sei mesi dalla guarigione. Resta il nodo delle dosi e su questo sia Berlusconi sia......europeo) e per farlo ha cambiato praticamente l'intera "cabina di regia" della gestione. ... ha commentato stamattina a Rtl 102.5 il leader della Lega Matteo, in riferimento alle ...Innanzitutto per norma costituzionale e' giusto tornare verso i decreti, quindi che sia l'ultimo DPCM e poi si torni ai decreti ...Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “Io domani incontrerò il ministro della Salute di San Marino Roberto Ciavatta per la proposta che ha fatto la Repubblica ...