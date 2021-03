Covid, salgono i contagi e chiudono le scuole: si passa alla Dad. La mappa regione per regione (Di martedì 2 marzo 2021) Si va verso un nuovo Dpcm che dovrebbe prevedere la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle zone rosse mentre nelle zone arancioni saranno i presidenti di regione ad avere la facoltà di chiudere quando si raggiungono i 250 casi positivi ogni 100mila abitanti. Ecco la situazione aggiornata delle scuole chiuse regione per regione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 marzo 2021) Si va verso un nuovo Dpcm che dovrebbe prevedere la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle zone rosse mentre nelle zone arancioni saranno i presidenti diad avere la facoltà di chiudere quando si raggiungono i 250 casi positivi ogni 100mila abitanti. Ecco la situazione aggiornata dellechiuseper. L'articolo .

