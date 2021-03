Covid, provincia in zona rossa: lockdown dal 4 al 21 marzo. Negozi, asili e scuole dopo il picco di contagi (Di martedì 2 marzo 2021) È considerata la ‘città rossa’ per eccellenza. Ma qui non si parla di politica e di certo i suoi cittadini ne avrebbero fatto volentieri a meno. Dal 4 al 21 marzo Bologna diventa zona rossa. A prendere questa dolorosa decisione sono stati i 55 sindaci della Città Metropolitana dopo una riunione sui provvedimenti da prendere per limitare la diffusione del coronavirus. Nel frattempo un altro incontro con la provincia di Modena potrebbe estendere il lockdown anche su quella zona. La drastica misura prevede la chiusura non solo dei Negozi, ma anche di nidi e scuole materne, nonché il purtroppo ben noto stop agli spostamenti. Il primo cittadino di Bologna Virginio Merola ha dichiarato: “La decisione unanime dei Sindaci, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021) È considerata la ‘città’ per eccellenza. Ma qui non si parla di politica e di certo i suoi cittadini ne avrebbero fatto volentieri a meno. Dal 4 al 21Bologna diventa. A prendere questa dolorosa decisione sono stati i 55 sindaci della Città Metropolitanauna riunione sui provvedimenti da prendere per limitare la diffusione del coronavirus. Nel frattempo un altro incontro con ladi Modena potrebbe estendere ilanche su quella. La drastica misura prevede la chiusura non solo dei, ma anche di nidi ematerne, nonché il purtroppo ben noto stop agli spostamenti. Il primo cittadino di Bologna Virginio Merola ha dichiarato: “La decisione unanime dei Sindaci, ...

