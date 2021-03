Covid | preoccupa la variante brasiliana | Al 4 | 3% | diffusa al Centro

fanpage : Brescia, isolata la variante nigeriana del Covid: “Preoccupa, può resistere al vaccino” - ondameme : Brescia, isolata la variante nigeriana del Covid: 'Preoccupa, può resistere al vaccino' - frescofrenki : Della variante nigeriana ne vogliamo parlare #Lamorgese #Immigration - MariaStellabra : RT @TgrRaiToscana: #Covid19 Anche questa settimana si conferma il trend in crescita dei #contagi. Sono 1058 i nuovi casi con un tasso di po… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: #Covid19 Anche questa settimana si conferma il trend in crescita dei #contagi. Sono 1058 i nuovi casi con un tasso di po… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid preoccupa

La Stampa

Brasiliana, inglese, sudafricana . Ma spunta anche quella napoletana, la scozzese, la californiana. L'avanzata delle varianti delnon si arresta, ma anzi sorgono nuove mutazioni che minacciano la curva epidemica, di nuovo in risalita . Il nuovo Dpcm detterà restrizioni per contenere l'avanzata dei contagi fino a dopo ...Oggi è il giorno del nuovo Dpcm con le restrizioni antiche sostituisce il Dpcm 16 gennaio. Il premier Maio Draghi ha firmato il provvedimento nel ... FOCUS / Brusaferro: "la variante ...Un trend che preoccupa presidenti di Regione e sindaci che mettono in campo misure restrittive, anticipando le decisioni che saranno prese durante la cabina di regia di venerdì quando molte regioni ...Mario Draghi sigla il suo primo Dpcm anti-Covid che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile ... La variante – soprattutto quella inglese – preoccupa e non poco poichè colpisce tendenzialmente i bambini ...