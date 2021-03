Covid | Picierno | ‘serietà e collaborazione per garantire vaccini’

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar (Adnkronos) – “Superate le prime difficoltà, la centrale acquisti dell’Unione Europea è oggi in grado di assicurare le dosi di vaccini necessarie ai Paesi membri. Riccorrere al mercato attraverso le istituzioni europee permette infatti una maggiore forza contrattuale e dimaggiore equità nella distribuzione”. Lo dice Pina, europarlamentare del Partito democratico.“A quelli che come Salvini propongono di agire in autonomia dico che non serve fare la gara a chi la spara più grossa, ma serietà e spirito collaborativo perai cittadini italiani l’accesso ai vaccini e una ripresa solida dalla crisi economica -aggiunge-. Eventuali trattative tra Paesi infatti avrebbe l’effetto controproducente di innescare una tendenza al rialzo del prezzo, oltre che dei gravi squilibri sulle tempistiche nella ...

