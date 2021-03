**Covid: oggi firma Dpcm, nessuna conferenza stampa di Draghi** (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – La firma del nuovo Dpcm, che entrerà in vigore dal prossimo 6 marzo, verrà apposta nella giornata di oggi dal premier Mario Draghi. Che tuttavia non terrà nessuna conferenza stampa in merito: Palazzo Chigi, a quanto si apprende, si limiterà a diffondere una nota sulle misure anti-Covid adottate. E’ la prima volta che l’adozione di un nuovo Dpcm non viene accompagnata da una conferenza stampa del presidente del Consiglio. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – Ladel nuovo, che entrerà in vigore dal prossimo 6 marzo, verrà apposta nella giornata didal premier Mario Draghi. Che tuttavia non terràin merito: Palazzo Chigi, a quanto si apprende, si limiterà a diffondere una nota sulle misure anti-Covid adottate. E’ la prima volta che l’adozione di un nuovonon viene accompagnata da unadel presidente del Consiglio. L'articolo CalcioWeb.

