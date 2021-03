Covid, non sappiamo da dove viene la ‘terza ondata’ perché siamo un paese cieco (Di martedì 2 marzo 2021) Eccoci qui. I contagi e i ricoveri in terapia intensiva stanno risalendo. I trend temporali di regioni come la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto e la Campania parlano chiaro. Un film già visto? Dicesi “terza ondata“, un fenomeno non solo prevedibile, ma previsto. Senza un piano tamponi e tracciamenti tempestivi con tecnologie di sorveglianza epidemiologica (le 4T), o una strategia “Zero-Covid” o “Maximum Suppression Strategy” o come preferite chiamarle, affronteremo la terza battaglia della guerra contro il Covid-19 senza sapere dov’è il nemico. Non perché il Covid-19 sia invisibile, ma perché siamo un paese cieco. O forse accecato da illusioni, disinformazioni ed evidenze basate su opinioni. In questo articolo su Nature, si esamina il ruolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Eccoci qui. I contagi e i ricoveri in terapia intensiva stanno risalendo. I trend temporali di regioni come la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto e la Campania parlano chiaro. Un film già visto? Dicesi “terza ondata“, un fenomeno non solo prevedibile, ma previsto. Senza un piano tamponi e tracciamenti tempestivi con tecnologie di sorveglianza epidemiologica (le 4T), o una strategia “Zero-” o “Maximum Suppression Strategy” o come preferite chiamarle, affronteremo la terza battaglia della guerra contro il-19 senza sapere dov’è il nemico. Nonil-19 sia invisibile, maun. O forse accecato da illusioni, disinformazioni ed evidenze basate su opinioni. In questo articolo su Nature, si esamina il ruolo ...

alexbarbera : Domenico Arcuri non è più il commissario all’emergenza Covid. Lo sostituisce il capo della logistica dell’Esercito,… - WRicciardi : triste, ma la gravità della situazione oggi la capiscono solo quelli che il COVID lo curano e quelli che sono curat… - borghi_claudio : MA... MA... MA... Non c'è niente da fare, il covid funziona meglio del siero della verità. - aesposito25 : RT @NicolaPorro: Tra le forze dell’ordine serpeggia un timore: “Le persone non ne possono più: ora arriva la rivoluzione”. Ma una rivoluzio… - CittadinoOnline : 'In tempo di covid la cura non può essere un optional per gli altri malati' - -