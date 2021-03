Covid: Meloni, 'allarme Servizi, rischio asset strategici acquisiti all'estero' (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Nella relazione al Parlamento i nostri Servizi denunciano come la congiuntura economica causata dalla pandemia abbia aumentato il pericolo di acquisizioni predatorie estere di asset pregiati dell'economia e il conseguente spostamento di centri decisionali e produttivi fuori dall'Italia. La difesa delle infrastrutture e degli asset strategici nazionali è una priorità assoluta che Fratelli d'Italia ha posto all'attenzione del presidente Draghi già durante le consultazioni". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. "Tante -ricorda- le nostre proposte, a partire dall'estensione del Golden power e della necessità di creare una forte struttura di intelligence economica. Chiediamo che su questi temi si apra subito una discussione in Parlamento e che ci sia una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Nella relazione al Parlamento i nostridenunciano come la congiuntura economica causata dalla pandemia abbia aumentato il pericolo di acquisizioni predatorie estere dipregiati dell'economia e il conseguente spostamento di centri decisionali e produttivi fuori dall'Italia. La difesa delle infrastrutture e deglinazionali è una priorità assoluta che Fratelli d'Italia ha posto all'attenzione del presidente Draghi già durante le consultazioni". Lo afferma Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia. "Tante -ricorda- le nostre proposte, a partire dall'estensione del Golden power e della necessità di creare una forte struttura di intelligence economica. Chiediamo che su questi temi si apra subito una discussione in Parlamento e che ci sia una ...

RobertoBurioni : Pure Prodi (Romano Prodi, non Salvini, non Meloni, non Farage) dice che in EU sono stati inefficienti riguardo all'… - TV7Benevento : Covid: Meloni, 'allarme Servizi, rischio asset strategici acquisiti all'estero'... - Agenparl : COVID, #Meloni: SERVIZI DENUNCIANO AUMENTO PERICOLO ACQUISIZIONI PREDATORIE ESTERE. DIFESA ASSET STRATEGICI È PRIOR… - MassimoSchiavo2 : RT @opificioprugna: Con il Generale Figliuolo la Meloni sarà contenta. Così potremo bombardare le navi della Pfizer, affondarle e requisire… - rotre54 : Dei #Ristoratori avete già parlato o aspettate la Carciofara? #2marzo #lariachetirala7 #lariachetira #Covid_19… -