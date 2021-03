Covid: Meloni, ‘allarme Servizi, rischio asset strategici acquisiti all’estero’ (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Nella relazione al Parlamento i nostri Servizi denunciano come la congiuntura economica causata dalla pandemia abbia aumentato il pericolo di acquisizioni predatorie estere di asset pregiati dell’economia e il conseguente spostamento di centri decisionali e produttivi fuori dall’Italia. La difesa delle infrastrutture e degli asset strategici nazionali è una priorità assoluta che Fratelli d’Italia ha posto all’attenzione del presidente Draghi già durante le consultazioni”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Nella relazione al Parlamento i nostridenunciano come la congiuntura economica causata dalla pandemia abbia aumentato il pericolo di acquisizioni predatorie estere dipregiati dell’economia e il conseguente spostamento di centri decisionali e produttivi fuori dall’Italia. La difesa delle infrastrutture e deglinazionali è una priorità assoluta che Fratelli d’Italia ha posto all’attenzione del presidente Draghi già durante le consultazioni”. Lo afferma Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

RobertoBurioni : Pure Prodi (Romano Prodi, non Salvini, non Meloni, non Farage) dice che in EU sono stati inefficienti riguardo all'… - TV7Benevento : Covid: Meloni, 'allarme Servizi, rischio asset strategici acquisiti all'estero'... - Agenparl : COVID, #Meloni: SERVIZI DENUNCIANO AUMENTO PERICOLO ACQUISIZIONI PREDATORIE ESTERE. DIFESA ASSET STRATEGICI È PRIOR… - MassimoSchiavo2 : RT @opificioprugna: Con il Generale Figliuolo la Meloni sarà contenta. Così potremo bombardare le navi della Pfizer, affondarle e requisire… - rotre54 : Dei #Ristoratori avete già parlato o aspettate la Carciofara? #2marzo #lariachetirala7 #lariachetira #Covid_19… -